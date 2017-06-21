أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ترغب "أمازون" بأن تحول منزلك إلى غرفة لتغيير الملابس.

إذ أعلنت الشركة، الثلاثاء، عن خدمة "Prime Wardrobe" الجديدة، والتي تسمح لزبائنها المميزين في خدمة "Prime" بتجربة الملابس والاكسسوارات قبل شرائها.

قد يهمك.. ما هي السماعات الذكية؟ ولماذا نشهد انتشارها بكل مكان؟

وإليكم الطريقة، سيتاح لكم اختيار ثلاثة قطع في صندوق "Prime Wardrobe"، كالأحذية والملابس والاكسسوارات، وستتمكنون من الاحتفاظ بها لسبعة أيام لتحديد القطع التي تودون الاحتفاظ بها، وسيتمكن الزبائن في الولايات المتحدة من إعادة القطع غير المرغوبة بمراكز البريد الأقرب أو تحديد موعد مع "أمازون" لأخذ تلك القطع.

وسيحصل الزبائن على خصم 10 في المائة في حال احتفاظهم بثلاث قطع أو أربع، أو خصم 20 في المائة إن احتفظوا بخمس قطع أو ست.

أول طلب توصيل لأمازون بطائرة موجَّهة يصل في 30 دقيقة فقط 1:01

وأشارت "أمازون" إلى أن الزبائن سيتاح لهم الاختيار من مجموعة تتضمن أكثر من مليون قطع من أقسام النساء والرجال والأطفال والرضّع، ولن تضاف كلفة إضافية لاستخدام الخدمة.

وتخضع خدمة "Prime Wardrobe" حالياً إلى التجربة، كما أن شركة "أمازون" رفضت مشاركة الموعد المحدد لإطلاق الخدمة رسمياً.

أيضاً.. "أمازون" تحظى ببراءة اختراع لمظلات هبوط

وتقدم شركات أخرى خدمات مماثلة، مثل "Try.com" و"BlackCart" في كندا، ليجرب الزبائن الملابس قبل إتمام عملية الشراء، كما حددت شركات ناشئة مثل "Stitch Fix" و "Le Tote" مجموعاتٍ مخصصة من القطع لتجربتها من قبل الزبائن وتوفير الخيار أمامهم لإعادتها.