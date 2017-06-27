"نينتندو" تقدم نسخة مصغرة من جهازها الشهير

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن "نينتندو" ستعيدنا مجدداً إلى أيام الماضي ولكن بشكل أصغر حجماً.

فبعد النجاح الذي شهدته النسخة المصغّرة من جهاز "NES Classic" العام الماضي والذي ترأس قائمة الهدايا لعيد الميلاد في عام 2016، لتعلن الشركة، الإثنين، عن جهاز آخر للعب باسم "Super NES Classic Edition"، شاهد الفيديو التالي:

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وستحوي النسخة المصغّرة من الجهاز 21 لعبة مبرمجة داخلها، من بينها ألعاب قديمة مثل "Super Mario World" و"Yosho’s Island" وألعاب حديثة مثل "Star Fox 2".

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وتطلق النسخة المصغّرة من جهاز "SNES" في 29 سبتمبر/أيلول بسعر 79.99 دولاراً، الشكل لا يختلف كثيراً عن الجهاز الذي أطلق في التسعينيات، لكنه يأتي بشكل أصغر ليسهل حمله، ويأتي الجهاز مع جهازين للتحكم باليد، النسخة السابقة كانت تأتي بجهاز تحكم واحد.

وقالت الشركة في حديث مع "CNN Tech" إنها ستنتج "عدداً أكبر بكثير" من الأجهزة المصغّرة مقارنة بالجهاز القديم الذي أوقف إنتاجه.

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لكن "نينتندو" ليست الوحيدة التي تلعب على وتر الاشتياق للطفولة، إذ قدمت شركة "AtGames" نسخة مصغّرة أيضاً من أجهزتها "Atari Flashback 8 Gold" و"Sega Genesis Flashback"، واللذين سيعرضان للبيع هذا الخريف.