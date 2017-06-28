نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بلغ عدد المستخدمين النشطين لموقع "فيسبوك" ملياري مستخدم شهرياً.

وقد تطلب من الموقع خمس سنوات فقط ليفز من مليار مستخدم شهرياً إلى مليارين، وقال مؤسس الموقع، مارك زوكربيرغ في تعليق عبر حسابه، الثلاثاء: "بدءاً من صباح اليوم بلغ عدد مجتمع فيسبوك ملياري شخص! نحن نتطور في مجال ربط العالم ببعضه،" ناشراً صورة الخريطة لنشاط الموقع حول العالم:

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لكن الرحلة لتحقيق هذا النمو لم تأتي بسهولة، فقد تعرض زوكربيرغ مؤخراً لانتقادات بطريقة تعامل المنصة الاجتماعية مع الأخبار المزيّفة، والبث المباشر لأحداث مؤذية وغيرها من الأمور.

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وخلال الأسبوع الماضي قررت "فيسبوك"، ولأول مرة، تغيير مهمتها من ربط الأفراد ببعضها إلى خلق مجتمعات في إطار المنصة الاجتماعية، إذ قال زوكربيرغ في حديث مع CNN Tech الأسبوع الماضي: "أدركنا الآن بأنه يجب علينا أن نفعل المزيد، من المهم أن نمنح الناس صوتاً وأن نحصل على تعدد بالآراء ولكن والأهم، علينا أن تعمل لبناء مساحة مشتركة لكي نتحرّك قدماً."