"انستغرام" تستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع التعليقات المسيئة  

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع مشاركة الصور والفيديو "انستغرام" عن أداة جديدة لحجب التعليقات المسيئة وفلتر مخصص لإزالة التكرار المزعج "spam".

تقوم الإضافة الأولى بحجب التعليقات المسيئة، مثل المحتوى الجنسي أو التحرش على ما يتم نشره أو على البث المباشر، لحذفها وإيقاف التنبيهات المتعلقة بمثل تلك التعليقات.

ولاستخدام الخاصية الجديدة، توجه للقائمة الرئيسية "menu" على الصور واضغط على خيار "تعليقات" أو "comments"، وفعّل خاصية "إخفاء التعليقات المسيئة" أو "Hide Offensive Comments".

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وستختفي هذه التعليقات أمام الجميع، إلا من قام بنشر التعليق المسيء، وهذا سيمنع المسيئين من البحث عن طرق أخرى لنشر تعليقاتهم.

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وأشارت الشركة إلى أن الخاصية ستأتي باللغة الإنجليزية أولاً، وستتوفر بلغات أخرى "مع مرور الوقت."

لكن فلتر التخلص من الإعلانات والتعليقات المتكررة "spam" متوفر بمجموعة من اللغات، من بينها الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية والروسية واليابانية والصينية.

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وأضافت الشركة إلى انها تأمل بتوفير المزيد من اللغات لهذه الفلاتر، بانتظار تطوير معادلاتها الخوارزمية.

وفي ديسمبر/كانون أول أضافت الشركة خاصية منع التعليقات على صور أو فيديوهات معيّنة عند النشر، كما أعلنت الشركة أداة لحجب التعليقات التي تحوي كلمات معيّنة.