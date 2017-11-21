أوبر تقدم نوافذ مضيئة وخدمة مشاركة الموقع

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحاول شركة "أوبر" التقليل من انزعاج المستخدمين خلال محاولتهم العثور على سائقيهم.

ستطلق شركة مشاركة النقل أدوات جديدة مثل مشاركة الموقع في الوقت المباشر وستقدم ألواناً لنوافذ سياراتها، وتهدف الخدمة إلى تحسين الشكل الذي يحدد فيه المستخدمون سياراتهم المحجوزة، بالأخص في المواقع المزدحمة، كالمطارات أو الحفلات الموسيقية.

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ويمكن للمستخدمين مشاركة موقعهم بالتحديد، عوضاً عن وصفه خلال حديثهم مع السائقين ويتاح تفعيل هذا الخيار برغبة المستخدمين، لأمور قد تتعلق بالخصوصية، بالأخص بعد انتقاد كبير عم مستخدمي الشركة بسبب إمكانية تحديد السائقين لمواقعهم حتى بعد إيصالهم لوجهتهم.

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وحتى المدن، التي لطالما تصادمت مع خدمات وسائل النقل الخاصة، ستعمل على تحسين التجربة للسائقين والركاب، فعلى سبيل المثال تختبر كل من سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن تحديد نقاط لتحميل الركاب وإيصالهم مخصصة لركاب "أوبر" و"ليفت"، وذلك لتجنب الوقوف المزدوج أو عرقلة خط سير الدراجات الهوائية.

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وقد أعلنت "أوبر"، الإثنين، عن تقديم خاصية يحدد فيها الركاب لوناً معيناً لسائقيهم باستخدام التطبيق خلال الحجز، ليبدأ جهاز اسمه "Beacon" بالإضاءة باللون ذاته على نافذة السيارة الأمامية ليتمكنوا من تحديد السيارة المحجوزة بأسمائهم، وقد خضعت هذه الخدمة للاختبار منذ العام الماضي، كما أنها ستتوفر أولاً في كل من نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو.