وقود جديد يشغّل حافلات لندن.. القهوة!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هنالك وقود جديد يشغّل حافلات لندن الحمراء الشهيرة ذات الطابقين.

إذ أعلنت الشركة البريطانية الناشئة "bio-bean"، عن تعاونها مع شركة "Shell" و"Argent Energy" لابتكار وقود حيوي مستمدٍّ من القهوة، ليستبدل الديزل المستخدم في باصات لندن.

وقد أنتجت الشركة ستة آلاف لتر من زيت القهوة للاختبار التجريبي مع سلطة النقل في لندن، وهي كمية تكفي لتشغيل باص واحد في المدينة لعام كامل.

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وتقوم الشركة الناشئة بجمع بقايا القهوة المطحونة من المقاهي والمطاعم والمصانع، وتنقلها إلى مركز لإعادة التدوير، عندها يتم تجفيف مسحوق القهوة قبل استخلاص الزيت منه.

بعدها يمزج مع أنواع أخرى من الوقود لصنع وقود "B20" الحيوي، والذي يمكن استخدامه بدل الديزل دون إجراء أي تعديل على تصميم محركات المركبات.

وأشارت الشركة في موقعها الإلكتروني إلى أن القهوة عالية الجرارة وتحوي عناصر مهمة ما يجعلها البديل الأفضل لتقديم وقود نظيف.

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وتقدّر شركة "bio-bean" ببلوغ إنتاج بريطانيا السنوي للقهوة المطحونة بحوالي 500 ألف طن، معظمها يرمى في مكبات النفايات حيث تنتج الغازات المضرّة بالبيئة، كما تنتج الشركة "ألواح قهوة" تستخدم لإشعال النيران في الأفران والمنازل، عوضاً عن ألواح الخشب.

وأشارت الشركة إلى عدم وجود اتفاقية رسمية بعد مع الجهات المختصة، إلا أن القائمين يأملون بتمكنهم من النجاح بتطبيق هذه الفكرة بأسرع وقت في بريطانيا، والتوسع لمواقع أخرى مثل الولايات المتحدة، التي تستهلك 400 مليون كوب من القهوة يومياً.