أمريكا تتهم ثلاثة مواطنين صينيين بسرقة ملكيات فكرية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، عن لائحة اتهامات ضد ثلاثة مواطنين صينيين بضلوعهم في هجمات إلكترونية وسرقة الملكية الفكرية لثلاث شركات، وفقاً لما ذكره مسؤولون عن التحقيق.

لكن إدارة ترامب تقصّر بمواجهتها العلنية للحكومة الصينية بدورها في الخرق الإلكتروني، وبالأخص أن الهجمات وقعت خلال إدارة كل من أوباما وترامب.

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والتهم الموجّهة في بيتسبيرغ تدّعي بأن القراصنة سرقوا معلومات فكرية تخص عدة شركات من بينها "Trimble" المتخصصة بأنظمة الملاحة، و"Siemens" وهي شركة ألمانية بعمليات تشغيلية واسعة بالولايات المتحدة، وشركة "Moody's Analytics" للإحصاءات.

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وتظن السلطات بأن المتهمين الثلاثة بهذه الهجمات يعيشون بالصين، ويعملون لدى شركة " Guangzhou Bo Yu Information Technology Co." المعروفة أيضاً باسم "Boyusec" أو تمتهم صلة بها، ويقول الباحثون بالأمن المعلوماتي إن "Boyusec" تعد من إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة أمن الدولة في الصين، وهي موازية بعملها لوكالة الأمن القومي الأمريكية، لكن الوثيقة التي كشفتها المحكمة، الإثنين، لا تشير إلى العلاقات الرابطة للقراصنة مع الحكومة الصينية.

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يشار إلى أن اتفاقية وقّعت بين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والرئيس الصيني شي جينبينغ، عام 2015، تحظر الصين والولايات المتحدة من سرقة الملكيات الفكرية بغرض تعزيز الشركات المحلية للبلد المسؤول عن السرقة.