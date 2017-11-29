ما الذي يسببه هذا الخلل في نظام تشغيل "ماك" الجديد؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهر خلل في تحديث نظام تشغيل كمبيوترات "آبل" يسمح للمستخدمين بالوصول إلى صلاحيات لإدارة الأجهزة دون الحاجة لكلمة سر.

وقد اكتشف الخلل من قبل مطوّر البرمجيات ليمي أورهان إيرغان وزملاؤه، ويؤثر هذا الخلل على أنظمة تشغيل " macOS High Sierra"، ويمكن لمن يود استغلال هذه الثغرة مع إمكانية دخوله للحاسوب، طباعة كلمة "root" دون الحاجة لكلمة سر في قسم " Users & Groups" الواقع في الإعدادات الأساسية لنظام التشغيل " System Preferences" ليتمكن من تشغيل الجهاز والتعديل فيه بصلاحيات مدير النظام.

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وهذا يمنح المستخدم حق الدخول للنظام الأساسي للجهاز، ما يعني إمكانية تحميل البرامج الخبيثة وغيرها من الملفات التي قد تتسبب بأضرار للجهاز.

وقال متحدث باسم شركة "آبل" في بيان له: "نحن نعمل لتحديث البرمجية لعلاج المشكلة، وفي الوقت الحالي يمكن للمستخدمين وضع كلمة سر جذرية (root password) لمنع الدخول لغير المصرّح بهم لأجهزة الماك،" يمكنكم العثور على هذه الإرشادات باللغة العربية هنا.

وأضافت "آبل" ببيانها: "إن تم تفعيل المستخدم الجذر، تأكد بأن كلمة سر فارغة ليست مفعّلة أوتوماتيكياً، ثم اتبع التعليمات من قسم (تغيير كلمة السر الجذر)."

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وقد تمكن الناس من حول الإنترنت من نسخ هذا الخلل بالبرمجية، ورغم أن تشغيل هذا الخلل قد يتطلب وجود المستخدم فعلياً أمام الجهاز، إلا أنه قد يعمل أيضاً عن بعد إن فعّلت خاصية "Remote Desktop أو سطح المكتب عن بعد"، ويفضل، وفي كافة الأحوال طبعاً، الاحتفاظ بجهازك بحوزتك على الدوام.