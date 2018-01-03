تكنولوجيا "بلوك تشين" تصل شطائر البرغر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن جنون "البلوك تشين" سينتشر ليصل شطائر البرغر عمّا قريب.

إذ أشارت شركة "Chamticleer" القابضة، والتي تملك عدداً من مطاعم تقديم البرغر، الثلاثاء، إلى أنها ستوفر لزبائنها برنامج مكافآت مبني على تقنية "البلوك تشين".

ويمكن للزبائن كسب النقاط عند تناول الطعام الذي تقدّمه أي من المطاعم التابعة للمجموعة، ويمكنهم بتلك النقاط شراء شطائر البرغر مستقبلاً أو الاتجار بها بين الناس، وستستخدم منصة "MobivityMind" المتخصصة بتقنية البلوك تشين للأغراض التجارية، وسيطلق على برنامج المكافآت أو برنامج العملات الرقمية المشفّرة اسم "Merit".

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وعلى هذا النبأ ارتفعت أسهم شركة "Chamticleer" القابضة لما يقارب 50 في المائة، ليبلغ سعر السهم الواحد أربعة دولارات.

وتعد مطاعم البرغر أحدث إضافة إلى قائمة الشركات التي بدأت باستخدام تكنولوجيا البلوتشين ودمجها مع اسمها أو نموذج عمل الشركة، إذ غيرت شركة "Long Island Iced Tea Corp." اسمها مؤخراً إلى "Long Blockchain Corp."، وأشار القائمون عليها إلى رغبتهم بالاستثمار بالتكنولوجيا، لترتفع أسهم الشركة بنسبة 200 في المائة على وقع الخبر.

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وفي ديسمبر/كانون الثاني عام 2017، غيّرت شركة "Vaptek"، المسؤولة عن إنتاج السجائر الإلكترونية، اسمها إلى "Nodechain" وقالت إنها ستبدأ التنجيم للحصول على العملات الرقمية المشفّرة، كما غيرت الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية "Bioptix" اسمها إلى "Riot Blockchain" في أكتوبر/تشرين أول عام 2017، لتبدأ الاستثمار في العملات الرقمية.