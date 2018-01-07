"هيونداي" و"فولكس فاجن" تتعاقدان مع شركة ناشئة لتصنيع سيارات ذكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عقدت شركتان من أكبر مصنّعي السيارات في العالم اتفاقية مع شركة ناشئة رفيعة المستوى في "سيليكون فالي" لتطوير مركبة بالقيادة الذاتية.

إذ أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" و"هيونداي"، الخميس، عن تعاونهما مع شركة "Aurora Innovation"، المطوّرة لتكنولوجيا القيادة الذاتية في السيارات.

وقد خالفت هذه الاتفاقية ما انتشر بين شركات تصنيع السيارات بتجنبها التعاقد مع شركات من "سيليكون فالي"، وقد لجأت هاتان الشركتان إلى "Aurora" للتسريع من عملية بلوغ تكنولوجيا القيادة الذاتية للشوارع.

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وأشارت "هيونداي" إلى أنها ستستفيد من التكنولوجيا التي توفرها "Aurora" في خلايا وقود سياراتها الـ "SUV"، والتي تعتقد الشركة بانها ستكون الأفضل لتخصص لها تقنية القيادة الذاتية بسبب مدى القيادة المخصّص للسيارة.

وتخطط "فولكس فاجن" بأن تستخدم تكنولوجيا الشركة الناشئة في عدد من مركباتها، مثل الباصات الصغيرة والشاحنات ومركبات النقل الصغيرة، كما ترتقب توفير خدمة لمشاركة وسائل النقل في المدن.

وتتوقع كلتا الشركتين إطلاق سيارات بتقنية القيادة الذاتية عام 2021.

وقد أسست شركة "Aurora" بأواخر عام 2016، لكنها تمكنت من جذب اهتمام قطاع السيارات، إذ تصمم الشركة برمجيات معقّدة مطلوبة للتحكم بالسيارات ذات القيادة الذاتية، التي يتوجب عليها فهم محيطها واتخاذ قرارات ذكية، وشارك في تأسيس هذه الشركة مجموعة من أكبر الأسماء في قطاع التكنولوجيا، مثل "غوغل" و"تسلا".

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وهنالك سؤال أساسي يلوح في الأفق، يتعلق حول تقسيم الأرباح بين شركات صناعة السيارات التقليدية، وبين اللاعبين الجدد في قطاع صناعة السيارات الذكية، ورغم عدم بوحها بالمزيد من التفاصيل، إلا أن أطراف الإتفاقية أشارت إلى ثقتهم بأنهم قادرون على توفير قسمة عادلة.

ورغم أن كلاً من "هيونداي" وفولكسفاجن" تتواجهان بالمنافسة، إلا أنهما ترحبان بتعاون "Aurora" مع أكثر من شركة واحدة للسيارات، وأنها بذلك ستدفع بالتكنولوجيا وبالنهاية ستساهم بتسريع قدوم السيارات الذكية الآمنة.