تعرف على "فورفيوس".. أول رجل آلي يدرب تنس الطاولة
تعرف على "فورفيوس".. أول آلي يدرب تنس الطاولة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة.
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إنه مصنوع من قبل شركة تسمى "أومرون"، إنه يجمع بين نظام "AI"، كاميرا ثلاثية الأبعاد، ونظام آلي لمتابعة الكرة وإرجاعها.
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