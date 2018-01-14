روبوت "سوني" يتعلّم حركات جديدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لروبوت "سوني" الجديد الآن الرقص والعثور على عظمة بل وتمييز أفراد العائلة.

وقد عرضت الشركة اليابانية حركات روبوتها الجديدة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية "CES" بمدينة لاس فيغاس هذا الأسبوع.

وتعد هذه النسخة الأحدث لروبوت "Aibo" الذي أطلقته الشركة لأول مرة في التسعينيات، ويبلغ سعره اليوم حوالي 1740 دولار، وقد بدأت الطلبات المسبقة للروبوت في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، وستنطلق طلبات التوصيل في اليابان الأسبوع القادم، ولم تحدد الشركة توفر الروبوت في الدول الأخرى.

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وعلى عكس النماذج الأخرى يملك "Aibo" بنسخته الحديثة شاشتي "OLED" مكان عينيه، ما يجعله يبدو أكثر واقعية بإمكانية إظهار تعابير متعددة.

كما يحوي الجهاز برمجيات معّلة بالذكاء الاصطناعي، ما يمكّن الجهاز من تطوير شخصيته المميزة مع مضي الوقت، ويملك خاصية تحديد الوجوه ليتمكن من تحديد هوية مختلف أفراد العائلة، وتمييز البشر عن غيرها من الأجسام المحيطة به.

وإن أولى فرد واحد بالعائلة اهتماماً أكبر بالروبوت أكثر من غيره، فإن الكلب الآلي سيتفاعل معه بشكل أكثر من البقية.

الكاميرا الأساسية للروبوت موجودة على أنفه، ويحوي أجهزة استشعار للحركؤة على رأسه وذقنه وظهره

ويفهم الروبوت حالياً اللغتين الإنجليزية واليابانية، لكن الشركة ذكرت بأنها بصدد تقديم لغات أخرى.

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وتقول "سوني" إنها تركز حالياً على توفير روبوتات مرافقة للبشر، لكن ومع وجود تطبيق مع الروبوت، فمن المحتمل أن ينافس هذا الكلب الروبوتي المساعدين الرقميين مثل "أليكسا" التابعة لـ "أمازون" و"Google Home" المزوّد بمساعد "غوغل" الرقمي "Google Assistant".

وقد أطلقت الشركة النسخة الأولى من "Aibo" عام 1999، بهدف تشجيع الناس على التعامل مع الروبوتات والاعتياد على الذكاء الاصطناعي، وبيعت حينها ثلاثة آلاف وحدة كانت متوفرة في غضون20 دقيقة، ورغم أن الشركة أطلقت روبوتين بعدها إلا أنهما لم يشهدا الإقبال ذاته بالأخص مع دخول روبوتات أرخص ثمناً إلى الأسواق، ما دفع بالشركة إلى إقفال قسم إنتاج "Aibo" عام 2006 والذي أدى لضمور بإنتاج الشركة للروبوتات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن "سوني" تحاول الدخول مجدداً إلى السوق، فقد رفعت من مصادرها التكنولوجية، وتعاونت مع شركة "Cogitai" الأمريكية لإطلاق صندوق تمويلي يركز على الاستثمار بالذكاء الاصطناعي والروبوتات حول العالم.