احذر عند شحن هاتفك الذكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد لا يخطر ببالنا بأن السلوكيات اليومية التي نطبّقها على هواتفنا قد تتسبب بتعطيلها، ومنها ما يجب علينا الحرص على تجنّبها تتعلق ببطاريات الهواتف الذكية، وما نفعله عند شحنها.
شاهد الإنفوجرافيك أعلاه لتتعرف على بعض الخطوات التي يمكنها أن تطيل من عمر بطارية هاتفك الذكي.
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