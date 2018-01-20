"سامسونغ" تعلن عن نسخة حصرية لأولمبياد 2018

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حتى إن لم يتمكن الرياضيون في الألعاب الأولمبية بالفوز بميدالية، إلا أنهم سيحصلون على هاتف جديد من "سامسونغ".

إذ أعلنت الشركة التكنولوجية، الأربعاء، عن نسخة خاصة من هاتف "Galaxy Note 8"، لكافة الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المنعقدة في بيونغ تشانغ لعام 2018.

وقالت "سامسونغ" إنها ستمنح أربعة آلاف جهاز للرياضيين الأولمبيين والموظفين المشاركين بدورة الألعاب، كالمشرفين على التطوير والتخطيط.

ويملك الهاتف خلفية بيضاء زجاجية بالحلقات الأولمبية وقلم "S Pen" أبيض يتماشى مع الجهاز باللونين الأبيض والذهبي، كما يأتي الجهاز بصورة لخلفية الشاشة بشعار بيونغ تشانغ لعام 2018، وتطبيقات من وحي الأولمبياد.

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كما ذكرت الشركة بأنها ستمنح كافة المشاركين بالألعاب البارالمبية، المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، هواتف "Galaxy Note 8".

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنح بها الشركة أجهزة لدعم الرياضيين بالأولمبياد، ففي أولمبياد الصيف في ريو البرازيلية قدّمت "سامسونغ" نسخة خاصة من هواتف "Galaxy S7 Edge" لكافة الرياضيين المشاركين.

كما تلقى الرياضيون في ريو حقيبة رياضية من "نايكي" احتوت سترات وقبعات وأحذية، وهو أمر معتاد بأن يتلقى الأولمبيون هدايا مجانية من الشركات الراعية للألعاب الأولمبية.

وفي العام الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن تعاون مع شركة "إنتل"، وقالت الأخيرة بأنها ستقدّم الطائرات بدون طيار والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي ومنصات فيديو ملتقطة بـ 360 درجة ااـحداث الرياضية بالأولمبياد، بدءاً بالألعاب الشتوية لهذا العام، اقرأ: "إنتل" تنقل الواقع الافتراضي إلى الألعاب الأولمبية