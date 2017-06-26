أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن الألعاب الأولمبية القادمة ستتحول لمسرح للتكنولوجيا الحديثة.

إذ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية "IOC"، الأربعاء، عن شراكة جديدة مع "إنتل" والتي ستستمر لعام 2024، وستعمل الشركة المصنّعة لشرائح وحدات المعالجة على تزيد الألعاب بالطائرات بدون طيار وتكنولوجيا العالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي ومنصات لبث الفيديو المصوّر بـ 360 درجة، لالتقاط أحداث الألعاب الأولمبية ونشاطاتها.

وستنطلق الشراكة في الألعاب الشتوية لعام 2018 والمقامة في كوريا الجنوبية، لتأتي هذه الخطوة من اللجنة الأولمبية الدولية لتشجيع الجيل اليافع على متابعة الألعاب، بعد انخفاض في معدلات المشاهدة.

أيضاً.. هكذا تبدو شخصيات شيكسبير السحرية في عصر التكنولوجيا

وأتى الخبر عن الشراكة بعد أسبوع من فك ارتباط سلسلة "ماكدونالدز" من الألعاب الأولمبية، بعد شراكة بدأت منذ عام 1968.

ورغم أن استخدام التكنولوجيا في الألعاب الأولمبية لن يكون بالأمر الجديد، بل ستلعب الشراكة الأخيرة دوراً أكبر في بث الألعاب، فعلى سبيل المثال، أشارت "إنتل" إلى أن المشاهدين من المنازل سيتمكنون من اختيار الزاوية التي يودون رؤية الألعاب منها، واختيار المقاعد الأمامية مثلاً أو عرض المحتوى بتصوير 360 درجة.

وستتخذ الطائرات بدون طيار دوراً مهماً، فرغم أن "إنتل" لم تعلن بعد كيفية استخدامها في الشراكة الجديدة، إلا أنها ذكرت بثها "لصور في السماء" على الأرجح بحفل الافتتاح، وقد استخدمت طائرات "إنتل" الموجّهة سابقاً في حفل افتتاح المغنية ليدي غاغا لألعاب "سوبر بول" هذا العام، شاهد الفيديو التالي:

ليدي غاغا تفتتح دوري "سوبر بول" بطائرات موجّهة 0:26

وأشارت مسؤولة العمليات الاستراتيجية في "إنتل"، أيتشا إيفانز إلى أن التكنولوجيا التي توفرها "إنتل" ستساعد المدرّبين والرياضيين أيضاً، فعلى سبيل المثال، يمكن للمدرّبين استخدام الواقع الافتراضي لتقريب الصورة وتحليل أداء الرياضيين من زوايا مختلفة

و.. بالصور..حمالات الصدر والملابس الرياضية الذكية تتحول طبيباً ملتصقاً بجسمك

وهذه الشراكة الأخيرة تشير إلى تعزيز الشركة لدورها في المجال الرياضي، إذ عقدت صفقة مؤخراً مع دوري كرة القاعدة الرئيس، لاستخدام منصتها للواقع الافتراضي "True VR" لبث المباريات المباشرة وإظهار أبرز مقتطفات المباريات والحصول على فرصة لإعادة للقطات وفقاً لاختيار المشاهدين.

كما تشاركت "إنتل" مع دوري كرة القدم الأمريكية خلال البطولة الرئيسية "سوبر بول" عام 2017، في مبادرة "كن اللاعب"، لإظهار فيديو بتصوير 360 درجة كما يمكن أن يراها أي عضو من الفريقين على أرض الملعب.