كوك: تحديث "آبل" القادم سيمنع إبطاء الأجهزة الذي يشهده العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستتمكنون قريباً من منع إبطاء هواتف "آيفون" المتعمّد من شركة "آبل" خلال التحديث القادم.

يأتي هذا بعد اعتراف "آبل" العام الماضي باستخدامها تحديثات أنظمة التشغيل لإبطاء البطاريات لمنع الأجهزة من إطفائها بكل فجائي، شاهد.. آبل تعتذر من مستخدميها لإبطائها أجهزة آيفون وتخفّض من سعر بطارياتها

وبعد جدل موسّع قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، في مقابلة مع "ABC News"، إن التحديث القادم للشركة بأنظمة "iOS" سيتسم بشفافية أكبر فيما يخص صحة بطاريات الهواتف.

كما سيتمكن المستخدمون من تحديد ما إن أرادوا التقليل من أداء أجهزتهم أو تمديد عمر بطارياتهم.

وقال كوك: "سنمد الناس بفرصة النظر إلى صحة بطارياتهم، لذا فإنها لعملية ستكون في غاية الشفافية، وهذا لم يختبر من قبل،" مضيفاً: "سنخبر المستخدم بأنا سنقلّل من أداء الجهاز بدرجة معيّنة كي لا تحظى بإعادة تشغيل مفاجئة، وإن لم ترغب بذلك فيمكنك تعطيل ذلك الخيار،" مضيفاً بأن تحديث أنظمة "iOS" سيأتي للمطوّرين الشهر القادم، ليتبعه تحديث للمستهلكين.

ورغم أن المستخدمين ستتوفر لديهم الخيارات بتعطيل التقليل في الأداء، إلا أن كوك لا ينصح بذلك، مشيراً إلى أن أداء بطاريات الليثيوم سيسوء مع الوقت، ما قد يؤدي إلى إطفاء الأجهزة بشكل مفاجئ لمنع تأثر محتوياتها.

هل تبطئ شركة "أبل" هاتفك؟ إليك ما عليك فعله!

وقد ذكرت الشركة سابقاً بأن تحديثاتها لأجهزة "آيفون 6" و"6S" و"SE" و"7" قدّمت "لتليين" متطلبات التشغيل القصوى وتجنّب إطفاء الأجهزة الفجائي وتمديد عمر البطاريات.

كما قلّلت الشركة مؤقتاً من أسعار تبديل البطاريات لأجهزة "آيفون 6" وما بعدها، لينخفض سعرها من 79 دولاراً إلى 29 دولاراً، ليعود إلى السعر الأصلي عام 2019.

وقد ادعى بعض خبراء التكنولوجيا ومستخدمون بأن الشركة عمدت إلى إبطاء الأجهزة كطريقة لتشجيع الناس على شراء أجهزة "أيفون" جديدة.

وقال كوك في مقابلته: "نحن نعتذر بعمق لأي شخص يظن بأنه كان هنالك دافعٌ آخر لما حصل، دافعنا هو دائماً المستخدم."