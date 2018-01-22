هكذا ستنطلق سيارة إلى المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مؤسس شركتي "تسلا" لتصنيع السيارات و"سبيس إكس" الفضائية، إيلون موسك، عن نيته إطلاق سيارة "رودستر" عبر صاروخ جديد اسمه "فالكون هيفي"، ولكن كيف ستتم هذه العملية؟

السيارة ستوجد بمقصورة شحن بأعلى جزء للصاروخ، الذي سينطلق لتنفصل عنه أدوات الدفع تدريجياً، وتتبقى المقصورة وبداخلها السيارة لتقذفها في النهاية إلى الفضاء نحو مدار المريخ، شاهد الخطوات لهذه العملية الغريبة عبر الفيديو أعلاه.