"نتفليكس" تضيف ثمانية ملايين مشترك لمنصتها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو أن الارتفاع الأخير بأسعار "نتفليكس" لم يؤثر على أعداد مشتركيها.

إذ أعلنت الشركة، الإثنين، عن إضافتها لأكثر من 8 ملايين مستخدم في الربع الرابع لعام 2017، لتسجّل أقوى ربع مالي من المشتركين بتاريخها.

وعزت الشركة أسباب النجاح الأخير إلى "رقعة البرامج الأصلية" التي تنتجها الشركة بنفسها، والتي تتضمن مسلسل "Stranger Things" الذي حقق نجاحاً واسعاً، والذي قدّم موسمه الثاني خلال الربع ذاته.

وتأتي غالبية المشتركين الجدد من خارج الولايات المتحدة بالتزامن مع توسّع "نتفليكس" لأسواق عالمية أخرى، فقد حظيت الشركة بمليوني مشترك في الولايات المتحدة و6.36 مليوناً خارجها، اقرأ: خدمة "نتفليكس" للفيديو عبر تويتر: أصبحنا في كل مكان

وارتفعت أسهم الشركة خلال ساعات التداول، الإثنين، بنسبة 8 في المائة، بعد انتشار تقريرالأرباح، وإن واصلت هذه النتائج نموّها فقد تبدأ "نتفليكس" تداولها، الثلاثاء، بأعلى سعر لأسهمها على الإطلاق، لتبلغ قيمتها السوقية 100 مليار دولار لأول مرة بتاريخها.

وقد شهدت أسهم "نتفليكس" ارتفاعاً عام 2017 بنسبة 50 المائة ، واستمرت بنموها خلال الأسابيع الأولى من 2018، للتفاؤل العام حول دورها الريادي في قطاع خدمات بث الفيديو.

هذا وقد رفعت "نتفليكس" أسعارها بنسبة 10 في المائة في الربع الأخير، لتبلغ كلفة خيار الاشتراك العادي 10.99 دولار شهرياً، ومفتاح النجاح الأساسي للشركة يكمن بمسلسلاتها الأصلية مثل "Orange Is The New Black" و"The Crown"، في وقت ذكرت الشركة باستثمارها ثمانية مليارات دولار لإنتاج مسلسلاتها هذا العام، وذكرت الشركة ، الإثنين إنها تنوي صرف ملياري دولار على حملات التسويق.

لكن هنالك ما قد يدعو "نتفليكس" للقلق، فقد أعلنت شركة "ديزني"، الشهر الماضي، عن صفقة بقيمة 52 مليار دولار لشراء شركة "21st Century Fox"، ما قد يدفع إلى إنشاء خدمة بث فيديو خاصة بـ "ديزني" لتنافس "نتفليكس"، وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت "ديزني" ايضاً سحبها لمحتواها من "نتفليكس".