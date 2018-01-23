سترات ذكية لرياضيي الأولمبياد الشتوي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستبلغ درجات الحرارة في بيونغ تشانغ خلال شهر فبراير/شباط عند انطلاق الألعاب الشتوية لعام 2018، حوالي 23 فهرنهايت (أي صفر درجة مئوية)، ومن المرجّح أن تنخفض أكثر.

لكن يبدو وأن الفريق الأولمبي الأمريكي مستعد لدرجات الحرارة المتدنّية بسترات بألوان العلم، لكن هذه السترات ليست عادية، فهي تحوي مزايا خاصة للتحكم بالحرارة.

فقد صمّمت دار "رالف لورين" للأزياء، سترات الفريق الأمريكي بنظام حصري للحرارة يتألف من حبر مصنوع من الكربون والفضة، الحبرالخاص يمتص الحرارة وينقلها إلى داخل السترة.

"سامسونغ" تعلن عن نسخة حصرية لأولمبياد 2018

ويتم التحكم بدرجة الحرارة من خلال بطارية يمكن من خلالها تعديل الحرارة برفعها أو تخفيضها، وتستمر لخمس ساعات عند رفعها للدرجة القصوى، و11 ساعة بالأداء المنخفض، كما أن أزرار التحكم بالبطارية كبيرة ليتمكن الرياضيون من ضغطها عند ارتدائهم للقفازات.

وأفضل ميزة بهذه السترات تكمن بإمكانية تفعيل الحرارة فوراً، بالأخص مع الانخفاض الحاد الذي قد تشهده درجات الحرارة في بيونغ تشانغ.

الإماراتية زهراء لاري.. زهرة ثلجيّة تنمو في الصحراء

وستشكل السترات القطعة الأساسية من الزي الرسمي للفريق الأولمبي الأمريكي خلال حفل الافتتاح بالتاسع من فبراير/شباط، وخضعت السترات للعديد من الاختبارات للتأكد من سلامة ارتدائها من قبل أعضاء الفريق، ويمكن شراء السترة والأجزاء الأخرى من الزي الرياضي عبر الإنترنت وفي متاجر منتقاة من "رالف لورين".