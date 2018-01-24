"غوغل" تطلق خدمة كتب صوتية مجاناً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بلغت "غوغل" قطاعاً جديداً، إذ أعلنت عملاقة التكنولوجيا بأنها ستبدأ بيع الكتب الصوتية عبر متجر "Google Play Store" للتطبيقات.

وانطلقت خدمة "Google Play Books" عبر 45 دولة وتسع لغات، الثلاثاء، وستتوفر الكتب الصوتية عبر أنظمة تشغيل "أندرويد" و"iOS" والإنترنت والأجهزة المفعّلة بمساعد الشركة الرقمي "Google Assistant"، مثل سماعات "Google Home" الذكية.

ولن يطلب اشتراك مقابل الحصول على هذه الخدمة، وسيمكن شراء كل كتاب متوفر من خلالها بشكل مستقل، أما خدمة "أمازون" الصوتية فتتطلب دفع 14.95 دولار شهرياً بعد مضي فترة التجربة المجانية التي تبلغ 30 يوماً، وهذا الاشتراك يضيف مبلغاً مجانياً في حساب المستخدمين للحصول على خصمٍ بثمن كتاب واحد شهرياً، وتخفيض 30 في المائة على الكتب الأخرى.

ما هي طبيعة المعركة الشرسة بين "أمازون" و"غوغل"؟

كما يمكنك الاتصال بخدمة الكتب الصوتية لـ "غوغل" عبر أكثر من جهاز من إنتاج الشركة، فعلى سبيل المثال يمكنك الاستماع لكتاب عبر سماعة "غوغل" الذكية، ومتابعة الاستماع عبر هاتف "Pixel" الذكي، كما يمكن مشاركة الكتب مع العائلة مجاناً من خلال خاصية "Family Library"، وستمنحك الشركة خصم 50 في المائة لأول كتاب تشتريه عبر الخدمة.

وفي الوقت ذاته، تعد "Audible" التابعة لشركة "أمازون" من أكبر اللاعبين في مجال الكتب الصوتية، بمكتبة تحوي أكثر من 400 ألف كتاب، وقد أسست عام 1995 لتستحوذ عليها "أمازون" عام 2008 مقابل 300 مليون دولار، وفي عام 2016، قام مستخدمو "Audible" بتحميل مليوني ساعة من الكتب الصوتية.

مساعد "غوغل" الرقمي يعمل الآن بسماعات مزوّدة بشاشات

ومع تحكم "أمازون" بسوق الكتب الصوتية في الولايات المتحدة، إلا أن الميزة التي قد ترفع من شأن "غوغل" بهذا المجال هو توسّع خدمتها لتبلغ 45 دولة، وفقاً لما ذكره نائب مدير شركة الأبحاث "Forrester"، جيمس ماكيفي.

وأضاف مكيفي قوله: "يمكن لغوغل الخروج من السوق الأمريكية بشكل أسهل من أمازون،" وقال إن "غوغل" تتيح وجود مساعدها الرقمي في دول أخرى أسرع من "أمازون"، مشيراً إلى أن "غوغل" ستتمكن من استخدام أنظمة "أندرويد" وسيلة لنشر الخدمة الصوتية.