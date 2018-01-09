مساعد "غوغل" الرقمي يعمل الآن بسماعات مزوّدة بشاشات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيضاف مساعد "غوغل" الرقمي المعروف باسم "Google Assistant" إلى نوع جديد من الأجهزة.

إذ سيضاف المساعد الذكي إلى سماعة ذكية مزودة بشاشة، وهي شبيهة بجهاز "Echo Show" من "أمازون"، لكن الفرق يكمن بوجود دائمٍ لتطبيق "يوتيوب" بالإضافة إلى خصائص أخرى من "غوغل".

وسيعمل الجهاز بصفة عامة، كغيره من السماعات الذكية المنتشرة بالأسواق حالياً، مثل "Google Home"، لكن الشاشة ستتيح للمستخدم مشاهدة المعلومات أيضاً.

وقد أعلنت الشركة عن الشاشة الذكية الجديدة في معرض المستهلكين الإلكتروني "CES" لعام 2018، في مدينة لاس فيغاس، الإثنين، وسيتوفر أول دفعة من هذه الشاشات بالأسواق في وقت لاحق هذا العام.

وقد أظهرت صور من شركاء مثل "لينوفو" أجهزة أنيقة مستطيلة يمكن تثبيتها على الأسطح كما نفعل مع إطارات الصور.

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وتملك "غوغل: خبرة أوسع بمجال شاشات اللمس بالاخص عند مقارنتها مع "أمازون"، وهذا سيمنحها نقطة على الأجهزة المماثلة لها، فقد شهدت "غوغل" و"أمازون" مواجهة حادة مؤخراً، اقرأ تفاصيلها: ما هي طبيعة المعركة الشرسة بين "أمازون" و"غوغل"؟

وستعمل الشاشات الذكية من "غوغل" بالتوافق مع تطبيق "Google Photos" للصور وستتيح خاصية إجراء المكالمات بتطبيق "Google Guo"، وإظهار نتائج مرئية بمحرك البحث الشهير للشركة، ولم تكشف المزيد من التفاصيل عن كيفية عمل البرمجية، لكن الشركة ستوفرها مع اقتراب موعد إطلاق الأجهزة.

وتحاول "غوغل" تبسيط نظرة الناس إلى التطبيقات القائمة على الصوت، فستطلق على الأوامر التي تمليها على المساعد "actions"، وكل من هذه الأوامر ستقوم على شيء تود القيام به كالتأمل مثلاُ وتطبيقاً تود استخدامه لفعل ذلك الشيء، مثل تطبيق "Heeadspace" الذي يساعد على التأمل مثلاً.

وتقول "غوغل" إنها تملك أكثر من مليون أمر محتمل عبر مساعدها، وستضيف فهرساً كي يتمكن المستخدمون من التصفح بين الخيارات المختلفة.

كما أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق مساعدها للمزيد من الأجهزة الذكية من بينها التلفزيونات والسماعات وجهاز "Android Auto" المخصص للسيارات.