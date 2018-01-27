شاهد برجر كنج وهو يشرح “حيادية الانترنت” باستخدام الشطائر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يريد "برجر كنج" مساعدتك في فهم حيادية الإنترنت (شاهد.. ما هي "حيادية الإنترنت"؟)، باستخدام أسعار شطائر “ووبر” كمثال. الإعلان يرد على إلغاء لجنة الاتصالات الفدرالية لقوانين حيادية الإنترنت في ديسمبر.