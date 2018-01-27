شاهد برجر كنج وهو يشرح “حيادية الانترنت” باستخدام الشطائر

برجر كنج يشرح "حيادية الانترنت" بالشطائر

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
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1:13

الإعلان يحاكي ما يقوله داعمو حيادية الانترنت إن تغييره سيُحدث للإنترنت.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يريد "برجر كنج" مساعدتك في فهم حيادية الإنترنت (شاهد.. ما هي "حيادية الإنترنت"؟)، باستخدام أسعار شطائر “ووبر” كمثال. الإعلان يرد على إلغاء لجنة الاتصالات الفدرالية لقوانين حيادية الإنترنت في ديسمبر.

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