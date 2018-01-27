نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يريد "برجر كنج" مساعدتك في فهم حيادية الإنترنت (شاهد.. ما هي "حيادية الإنترنت"؟)، باستخدام أسعار شطائر “ووبر” كمثال. الإعلان يرد على إلغاء لجنة الاتصالات الفدرالية لقوانين حيادية الإنترنت في ديسمبر.
شاهد برجر كنج وهو يشرح “حيادية الانترنت” باستخدام الشطائر
برجر كنج يشرح "حيادية الانترنت" بالشطائر
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
1:13
الإعلان يحاكي ما يقوله داعمو حيادية الانترنت إن تغييره سيُحدث للإنترنت.
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