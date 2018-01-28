نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مختبرات "Creative Minds Lab" التابعة لجامعة كولومبيا، يظهر الباحثون آخر ما توصلوا إليه في عالم الطبخ باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.
شاهد.. مختبر يحاول طبخ الطعام بطابعات ثلاثية الأبعاد والليزر
مختبر يحاول طبخ الطعام بطابعات ثلاثية الأبعاد
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 28 يناير/كانون الثاني 2018; 04:39 (GMT +0400).
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يرجّح القائمون على المختبر وجود طابعات ثلاثية الأبعاد للأطعمة في مطابخ المستقبل.
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