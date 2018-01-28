شاهد.. مختبر يحاول طبخ الطعام بطابعات ثلاثية الأبعاد والليزر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مختبرات "Creative Minds Lab" التابعة لجامعة كولومبيا، يظهر الباحثون آخر ما توصلوا إليه في عالم الطبخ باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.