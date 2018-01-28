شاهد.. مختبر يحاول طبخ الطعام بطابعات ثلاثية الأبعاد والليزر

مختبر يحاول طبخ الطعام بطابعات ثلاثية الأبعاد

تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 28 يناير/كانون الثاني 2018; 04:39 (GMT +0400).
الطباعة ثلاثية الأبعادغذاءابتكاراتعلوم وأبحاثتصاميم
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يرجّح القائمون على المختبر وجود طابعات ثلاثية الأبعاد للأطعمة في مطابخ المستقبل.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في مختبرات "Creative Minds Lab" التابعة لجامعة كولومبيا، يظهر الباحثون آخر ما توصلوا إليه في عالم الطبخ باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.

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