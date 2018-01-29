أمازون تفتتح تصميم الكرات الزجاجية "The Spheres" بأكثر من 400 فصيلة نباتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستفتتح "أمازون" تصميم "The Spheres" المكوّن من ثلاثة كرات زجاجية تحوي أكثر من 400 فصيلة متنوعة من النباتات، وسيعلن الافتتاح الإثنين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عملاقة التجارة الإلكترونية البحث عن موقع لإنشاء مقرّها التالي، بالإضافة إلى وضع اللمسات النهائية على مقرها الأساسي في مدينة سياتل الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع الكرات الزجاجية 90 قدماً (27.4 متراً) وتقع في قاعدة ناطحة السحاب التابعة للشركة "Day 1"، وتعتبر جزءاً من الحرم الجديد للشركة، وبنيت الكرات إلى جانب حديقتين للكلاب تتبعان للشركة أيضاً، حيث يمكن لأكثر من ألفي كلب القدوم إلى العمل مع أصحابهم واللهو قليلاً.

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وتطلب تصميم "The Spheres" وبناؤها وزراعة النباتات داخلها خمس سنوات، وتحوي الكرات حائطاً من النباتات بطول 60 قدماً (18.2 متراً) ونباتات غريبة من حول العالم بالإضافة إلى كافتيريا، وتستخدم الكرات الحرارة المتولّدة من مركز "أمازون" للبيانات للحفاظ على درجة حرارة تبلغ 22 درجة مئوية لأكثر من 40 ألف نبتة.

ونشرت الشركة فيديو يظهر كيفية بناء الحائط النباتي عبر حساب التصميم الكروي بإنستغرام:

وقد صممت الكرات في بادئ الأمر لتتوفر مساحة أما الموظفين للتجول والتأمل وعقد الاجتماعات، وهناك بعض المواقع المتاحة لزيارة العامة من بينها مساحات تجارية لكنها لا تحوي محال بعد، ويمكن لغير الموظفين الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر معرض "The Spheres Discovery Exhibit"، والذي سيفتتح الثلاثاء، لكن يتوجب الحجز مسبقاً.

وتعد "أمازون" من أكبر الشركات الموظِّفة في سياتل لكنها تحتاج لمواهب عليا للارتقاء، على الأغلب من مواقع مثل سيليكون فالي.

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وقد عمدت شركات تكنولوجية أخرى إلى استخدام مساحات مراكزها لاجتذاب الموظفين المبدعين، إذ تملك "غوغل" مجمع "Googleplex" الذي يبدو كحرم جامعي، و"فيسبوك" افتتحت مكتب "Frank Gehry" الجديد بحديقة مذهلة على سقف المبنى.