الآن.. "أليكسا" يمكنها كتابة رسائلكم النصية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الآن أصبح بإمكان المساعدة الرقمية من "أمازون" إرسال رسائلكم النصية، والشرط؟ توفر هاتف بنظام "أندرويد".

وهي من أحدث الجهود من الشركة لتحويل خدمات المساعدة الصوتية من نظام ترفيهي إلى وسيلة اتصالات متكاملة.

ما هي السماعات الذكية؟ ولماذا نشهد انتشارها بكل مكان؟

فإن كنت مشغولاً وكان من الصعب عليك إعلام صديقك بتأخرك، يمكنك أن تخبر المساعدة بإرسال رسالة نصية لتملي عليها ما تود قوله، كما أن "أليكسا" ستعثر على الوسيلة الأفضل لإيصال رسالتك سواء برسالة نصية قصيرة أو إملائها على أجهزة تحوي "أيكسا" لتقرأ رسالتك لصاحبها.

الخاصية الجديدة متوفرة في الولايات المتحدة حالياً، وستعمل فقط في حال تحميل تطبيق "أليكسا" على هاتف ذكي بنظام تشغيل "أندرويد" ليتصل الهاتف بجهاز مفعّل لـ "أليكسا"، ولكن لا يشترط تشغيل الهواتف المستقبلة للرسائل النصية لنظام "أندرويد".

وتوفر "أمازون" عدداً من وسائل الاتصالات لأجهزة "إيكو"، يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية بين أجهزة "إيكو"، للمزيد من التفاصيل اقرأ: "أمازون" تعلن عن جهاز "إيكو" بشاشة للمس