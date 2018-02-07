"سبيس إكس" تنجح بإطلاق أقوى صاروخ في العالم.. شاهد لحظة إطلاق "فالكون هيفي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت شركة "سبيس إكس" الفضائية بإطلاق أقوى صاروخ في العالم الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأتى إطلاق الصاروخ وسط مخاوف من دماره أو تحطمه، في حين ذكر مؤسس الشركة، إيلون موسك، بمقابلة له مع CNN في وقت سابق لإطلاق الصاروخ إنه لم يخشى العواقب سواءً كانت إيجابية أم سلبية، مشيراً إلى أن دمار الصاروخ كان سيؤدي إلى "أفضل عرض للألعاب النارية إطلاقاً"، شاهد المقابلة.. موسك: إطلاق أقوى صاروخ بالعالم قد يتحول لألعاب نارية

ولمشاهدة لحظة إقلاع الصاروخ الفضائي، يمكنك الضغط على الدقيقة (29:43) بالفيديو التالي:

وتمكنت "سبيس إكس" من الإقلاع بالصاروخ والنجاح بإنزال أدوات الدفع الصاروخية، لتنطلق سيارة "تسلا" نحو المدار حول المريخ:

وكان هذا الإطلاق تجريبياً لرؤية الإمكانيات التي يمكن لهذا الصاروخ توفيرها بحمل الأقمار الصناعية الكبيرة وتسهيل نقل البشر بمركبة "Crew Dragon" للسفر عبر الفضاء.

شاهد خطوات إطلاق الصاروخ عبر الفيديو التالي: كيف ستطلق "سبيس إكس" سيارة "تسلا" نحو المريخ؟

وقد نشر موسك عدداً من الصور عبر حسابه بانستغرام للسيارة خلال نقلها بالصاروخ، وقد وضعت دمية مكان السائق ترتدي البذلة المصمّمة للسفر الفضائي عبر مركبة "Crew Dragon" مستقبلاً.