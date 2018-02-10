شاهد كيف يصنّع الجلد وحرير العناكب بالخميرة!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من الجلود الصديقة للبيئة وصولاً إلى حرير العناكب، شاهد كيف تعمل شركتان على ابتكار أقمشة يمكنها التخفيف من الضرر الذي يحدثه البوليستر على البيئة.