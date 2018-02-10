شاهد كيف يصنّع الجلد وحرير العناكب بالخميرة!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من الجلود الصديقة للبيئة وصولاً إلى حرير العناكب، شاهد كيف تعمل شركتان على ابتكار أقمشة يمكنها التخفيف من الضرر الذي يحدثه البوليستر على البيئة.
الطريقة التي نتخلص بها من ملابسنا القديمة ليست الألطف مع البيئة
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من الجلود الصديقة للبيئة وصولاً إلى حرير العناكب، شاهد كيف تعمل شركتان على ابتكار أقمشة يمكنها التخفيف من الضرر الذي يحدثه البوليستر على البيئة.
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