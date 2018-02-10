شاهد كيف يصنّع الجلد وحرير العناكب بالخميرة!

شاهد كيف يصنّع الجلد وحرير العناكب بالخميرة!

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 02:27 (GMT +0400).
ابتكاراتاكتشافاتاكتشافات علمية
2:03

الطريقة التي نتخلص بها من ملابسنا القديمة ليست الألطف مع البيئة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من الجلود الصديقة للبيئة وصولاً إلى حرير العناكب، شاهد كيف تعمل شركتان على ابتكار أقمشة يمكنها التخفيف من الضرر الذي يحدثه البوليستر على البيئة.

 

ابتكاراتاكتشافاتاكتشافات علمية