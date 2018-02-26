من بينها "8110".. إليكم أحدث الهواتف من "نوكيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "HMD" المسؤولة عن تصنيع هواتف "Nokia"، الأحد، عن سلسلة جديدة من المنتجات خلال مشاركتها بمؤتمر "WMC" في برشلونة الإسبانية.

إليكم هواتف "نوكيا" الجديدة:

نوكيا "8110"

قدّمت نوكيا نسخة محدّثة من جهاز "3310" خلال المؤتمر ذاته العام الماضي (شاهد تجربتنا للجهاز عبر الرابط)، وفي هذا العام ستقدّم نسخة محدّثة من هاتف "8110"، وهو مخصص لمحبي الهواتف ذات المواصفات الأساسية أو "Feature phones"، إليكم أبرز مزاياه:

دعم الاتصال بالجيل الرابع من الإنترنت "4G"

استقبال البريد الإلكتروني

دمج تقويم المواعيد وقوائم المتصلين

سحب الجزء السفلي سيرد على مكالماتك وإقفاله إلى الأعلى سينهيها

نوكيا 1

ومزاياه:

انخفاض سعره

دعم الاتصال بالجيل الرابع من الإنترنت "4G"

نظام تشغيل "أندرويد أوريو 8.1"

شاشة IPS

يحوي مساعد "غوغل" الرقمي "Google Assistant"

يتوقع قدومه في أبريل/نيسان عام 2018 بسعر 85 دولار

نوكيا 6

مزاياه:

مغطى بطبقة من "ألومنيوم 6000"

عدسات من "Zeiss"

خاصية "Nokia special audio" للصوت

شريحة معالجة "Qualcomm Snapdragon 630" ساهمت بتسريع النسخة الحديثة أكثر بـ 60 في المائة من هاتف "نوكيا 6" السابق

الشاشة تسمح بعرض جيد في أشعة الشمس الحادة

شحن "USB fast charging"

يتوقع قدومه في أبريل/نيسان عام 2018 بسعر 279 يورو (343 دولار)

"نوكيا 7 بلس"

المزايا:

ست طبقات من السيراميك

عدسات ذات حساسية عالية

توحيد الصورة بكاميرتين ما يمنح نظرة أوسع وأنقى للعدسة

شاشة بوضوح "Ultra HD" ذات ستة إنشات

الكاميرا تحوي خصائص لمحبي التصوير الاحترافي

خاصية لإضافة أشكال ثلاثية الأبعاد إلى الصور

فك القفل باستخدام بصمة الوجه من الأمام وبصمة الأصبع من الخلف

شحن البطارية يدوم ليومين

يتوقع قدومه في أبريل/نيسان عام 2018 بسعر 399 يورو (490 دولار)

"نوكيا Sirocco 8"

المزايا: