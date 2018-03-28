فيسبوك تعلن عن إعدادات جديدة للخصوصية وحماية البيانات الشخصية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع الضجة التي أطلقت مؤخراً حول انتشار بيانات مستخدمي المنصة، عبر شركة " كامبردج أناليتيكا"، وقد نفت "فيسبوك" معرفتها باستمرار وجود تلك البيانات إلى الآن، رغم مطالبتها للشركة بحذفها قبل أعوام.

والأن أعلنت شركة "فيسبوك"، الأربعاء، عن توفيرها لسلسة من التغييرات لمنح المستخدمين المزيد من التحكم بإعدادات الخصوصية، والبيانات.

وستتيح إعدادات الخصوصية المُعاد تصميمها، الفرصة أمام المستخدمين للتحكم بمعلوماتهم الشخصية والشبكة الاجتماعية والتطبيقات القادمة من أطراف أخرى، وقد كانت الأدوات السابقة للأمن والإعدادات تظهر على أكثر من 20 صفحة منفصلة.

وقالت الشركة في مدوّنتها: "الأسبوع الماضي أظهر لنا كم الجهد الذي يجب علينا تنفيذه لتطبيق سياساتنا، ومساعدة الناس على تفهم كيفية عمل فيسبوك والخيارات المطروحة أمامهم فيما يتعلق ببياناتهم."

وستضيف الشركة أداتين أيضاً، من بينهما اختصار لقائمة إعدادات الخصوصية، حيث يمكن للمستخدمين إضافة خاصية التحقق بعاملين والتحكم بالإعلانات الظاهرة بحساباتهم، ويسمح زر "Access Your Information" للمستخدمين بحذف أي محتوى من حساباتهم أو صفحات الأخباروالتي لا يودون إظهارها عبر فيسبوك.

وقد عانت الشركة الأسبوع الماضي من خسائر جسيمة جراء الفضيحة الأخيرة، بخسارة بلغت 80 مليار دولار بقيمة الشركة السوقية لتواجه رد فعل عالمي بكيفية استخدامها للبيانات الشخصية، وقد أعلنت CNN أولاً، الثلاثاء، خبر قدوم الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، للشهادة أمام أعضاء من الكونغرس الأمريكي، إليك كل ما تحتاج معرفته عن قضية "كامبريدج أنالينتيكا" عبر هذا الرابط.