إيران تستبدل "تلغرام" بتطبيق محلي الصنع خلال أسابيع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخطط إيران لاستبدال تطبيق "تلغرام" بآخر محلي الصنع.

ويأتي قرار إيران لاستبدال "تلغرام" بسبب "الدور المدمّر" الذي لعبه التطبيق خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر/كانون أول عام 2017، وفقاً لما قاله، اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، خلال مقابلة إذاعية، السبت، ووفقاً لما نقلته على لسانه وكالة "مهر" شبه الرسمية.

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وأضاف بروجردي بان التطبيق سيصنع في "أعلى المراتب الحكومية"، مضيفاً بأن السبب في منعه يعود إلى "الدور المدمّر الذي لعبه تلغرام خلال أعمال الشغب العام الماضي في المدن الإيرانية، وتوصل إلى القرار من أجل جماية مصالح الأمن القومي للبلاد،" مضيفاً بأن إيران أنجزت اليوم الكثير من التقدم في مجال الأمن الإلكتروني وتمكنت من إنتاج تطبيقات بديلة لتلك المنتشرة عالمياً، وفقاً لما نقلته "مهر" على لسانه.

وذكر بروجردي بأن التطبيق سيكون حاهزة بنهاية الشهر الإيراني الجاري، أي في 2- إبريل/نيسان الحالي.

وقتل في تلك الاحتجاجات ما لا يقل عن 21 شخصاً، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وحجبت السلطات الإيرانية إمكانية استخدام تطبيق "تلغرام" مؤقتاً خلال المواجهات.

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وتحوي إيران حوالي 40 مليون مستخدم لتطبيق "تلغرام"، في دولة تملك 45 مليون مستخدم للإنترنت، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات "ITU".

وقد استخدم عدد من المتظاهرين التطبيق لتنظيم الاحتجاجات ، وقد لعبت القنوات العامة للتطبيق دوراً أساسياً في بث الالمعلومات لجمهور أوسع، بينما ساهمت الرسائل المشفّرة على نقل الصور ومقاطع الفيديو للمواجهات الدموية.

وفي عام 2009، استخدم موقع "تويتر" لتنسيق وتنظيم ما سمي بـ "انتفاضة الحركة الخضراء الإيرانية"، والتي سميت أيضاً بـ "انتفاضة تويتر"، وقد حجبت السلطات أيضاً قدرة الوصول إلى "تويتر للحد من المظاهرات.

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وخلال "الحركة الخضراء"، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من "تويتر" تأجيل موعد للصيانة كي لا تتوفر الفرصة أمام الإيرانيين للدخول إلى المنصة الاجتماعية، وذكرت الخارجية حينها الدور الأساسي الذي لعبته المنصة لنشر المعلومات حول المظاهرات.