زوكربيرغ سيظهر بجلستي استماع حول تسريب المعلومات

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- سيظهر المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ في جلستي استجوابة أمام لجنتين من الكونغرس ومجلس النواب حول تعامل شركته مع بيانات مستخدميها.

وسيجلس زوكربيرغ بجلسة استماع مشتركة ستعقدها لجنة القضاء ولجنة التجارة التابعتين لمجلس الشيوخ، الثلاثاء، لتتبعها صبيحة اليوم التالي، جلسة تعقدها لجنة الطاقة والتجارة التابعة لمجلس النواب الأمريكي.

شاهد.. كل ما تحتاج معرفته عن قضية “كامبردج أناليتيكا” و"فيسبوك"

وقال السيناتور جون ثون، رئيس لجنة التجارة في بيان له، الأربعاء: "إن جلسة الاستماع المشتركة ستكون بمثابة حوار للعامة مع الرئيس التنفيذي لهذه الشركة القوية وذات التأثير، حول رؤيته لمعالجة المشاكل التي خلقت مخاوف كبيرة من الدور الذي يلعبه فيسبوك بديمقراطيتنا."

وقال السيناتور تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية إن جلسة الاستماع "ستبحث عن طرق للخصوصية لإرضاء توقعات المستهلكين مع الحفاظ على تشجيع الابتكار."

اقرأ.. مؤسس "فيسبوك" يكسر صمته بعد فضيحة تسريب بيانات مستخدمين

وهذا وقد أبدى زوكربيرغ استعداده لحضور الجلسات أمام الكونغرس "إن كنتُ الشخص المناسب لذلك،" وفقاً لما ذكره بمقابلة مع CNN باواخر مارس/آذار الماضي.. شاهد الفيديو اعلاه .

جلسة استماع مجلس الشيوخ المشتركة ستنعقد في الساعة 2:15 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للوايات المتحدة في العاشر من إبريل/نيسان، بينما تنعقد جلسة استماع مجلس النواب في الساعة العاشرة صباح 11 إبريل/نيسان.