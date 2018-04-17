شاهد.. علماء يطورون إنزيم آكل للبلاستيك

تمكن علماء في جامعة بورتسموث البريطانية ومعمل الطاقة المتجددة الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية من تطوير إنزيم يأكل البلاستيك قد يساهم في محاربة التلوث التي تسببها النفايات البلاستيكية.