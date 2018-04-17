شاهد.. علماء يطورون إنزيم آكل للبلاستيك

شاهد.. علماء يطورون إنزيم آكل للبلاستيك

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
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1:17

الاكتشاف يأمل منه المساهمة في محاربة التلوث التي تسببها النفايات البلاستيكية.

تمكن علماء في جامعة بورتسموث البريطانية ومعمل الطاقة المتجددة الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية من تطوير إنزيم يأكل البلاستيك قد يساهم في محاربة التلوث التي تسببها النفايات البلاستيكية.

البيئةاكتشافات علميةاكتشافاتأبحاثعلوم وأبحاث