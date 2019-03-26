بعيدا عن الآيفون... أبل تعلن عن خدمات "إبداعية" جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة أبل الأمريكية الاثنين عن طرحها مجموعة من الخدمات الجديدة ، من أبرزها خدمات تتعلق بالإنتاج، والدفع، والتطبيقات وغيرها.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز هذه الخدمات الجديدة

+ Apple TV

أولى الخدمات التي أزيح عنها الستار في المؤتمر هي خدمة + Apple TV وهي خدمة مدفوعة خالية من الإعلانات تسمح لمستخدميها بمشاهدة مجموعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية الحصرية.

قنوات أبل التلفزيونية

إلى جانب البرامج والأفلام الحصرية، سوف تمنح الشركة مستخدميها الفرصة لمشاهدة كل قنواتهم المفضلة على أجهزتها التلفزيونية باشتراكاتهم السابقة دون الحاجة لتغييرها أو تجديدها، إذ ستقوم الشركة بتحديث تطبيقها التلفازي لإضافة خيار يتيح الوصول لمختلف القنوات والاشتراكات مثل Hulu وPrime Video.

+ Apple News

من جانب آخر، أعلنت الشركة عن تحديث تطبيقها الإخباري ليشمل إضافة أكثر من 300 مجلة مع خيار الاشتراك الشهري بسعر 9.99 دولار أمريكي. وقد أوضح تيم كوك أن التطبيق يتفرد بمحتوى منتقى من مجموعة محررين للتأكد من جودة المحتوى وخلوه من الأخبار المفبركة، هذا بجانب ميزة أن التطبيق لن يسمح للمعلنين بالتقصي عن قراء أو مستخدمي التطبيق.

Apple Card

لم يتوقف الأمر عند البرامج والأفلام والأخبار، إذ أزاحت الشركة الستار عن خدمة البطاقة التأمينية الخاصة بالشركة الجديدة، والتي ستقوم بطرحها في صيف هذا العام بالتعاون مع مجموعة Goldman Sachs الأمريكية. وستتوفر الخدمة على جميع أجهزة IOS في تطبيق المحفظة، أو على شكل بطاقة فعلية. ومن ما يميز هذه الخدمة أن الشركة ستمنح المستخدمين مكافأة بقيمة 2% مستردة من المبلغ المدفوع باستخدام الخدمة الجديدة.

Apple Arcade

وفي عالم الألعاب الالكترونية، كشفت أبل عن خدمة جديدة لعشاق هذا العالم تتيح لمستخدميها الوصول إلى أكثر من 100 لعبة حصرية بأبل، وبالطبع تتميز الخدمة التي ستتوفر في أكثر من 150 دولة مختلفة بخلوها من الإعلانات. لم تعلن الشركة بعد عن سعر الخدمة إلا أن مستخدميها سيحتاجون إلى تحميل الألعاب على أجهزتهم ولكن يمكنهم التوقف والبدء من نفس النقطة في أي وقت.