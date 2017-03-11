إن كنت تحب شطائر "هوت دوغ" فلا تشاهد هذا الفيديو!
إن كنت تحب شطائر "هوت دوغ" فلا تشاهد الفيديو
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
1:32
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بالتأكيد تناولتها من قبل، ولكن هل فكرت بما قد تحويه شطيرة النقانق أو الـ "هوت دوغ" التي تحبها لهذه الدرجة؟ اكتشف الإجابة عبر هذا الفيديو.
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