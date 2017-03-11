إن كنت تحب شطائر "هوت دوغ" فلا تشاهد هذا الفيديو!

إن كنت تحب شطائر "هوت دوغ" فلا تشاهد الفيديو

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
أمريكاغذاء
1:32

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بالتأكيد تناولتها من قبل، ولكن هل فكرت بما قد تحويه شطيرة النقانق أو الـ "هوت دوغ" التي تحبها لهذه الدرجة؟ اكتشف الإجابة عبر هذا الفيديو.

أمريكاغذاء