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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بالتأكيد تناولتها من قبل، ولكن هل فكرت بما قد تحويه شطيرة النقانق أو الـ "هوت دوغ" التي تحبها لهذه الدرجة؟ اكتشف الإجابة عبر هذا الفيديو.