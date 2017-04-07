دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيصبح السفر أكثر متعة في ظل التعديلات الجديدة على درجة رجال الأعمال، والتي تسعى إلى جعل السفر تجربة اجتماعية مميزة.

وتضم أحدث التصاميم منطاق جلوس جماعية، وصالات مخصصة لمنطقة البار، وقريباً، سيتم التقدّم بمناطق مخصصة للعمل الجماعي، في خطوات تسعى إلى جعل "التميّز والتجارب ذات الطابع الشخصي" عنصرين أساسيين يجعلان الرحلة أكثر إرضاء، بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة "Skift" المتخصصة في الطيران.

ومع ترتيب المقاعد الجماعي "QSuite" الذي تقدمت به الخطوط القطرية، ومقترح شركة "Airbus'" حول الطائرات التي يمكن تغييرها من الداخل بالكامل، يدخل الطيران عصراً جديداً من الشخصنة والتركيز على التفاعل الاجتماعي.

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الخطوط القطرية

وصُممت غالبيات مقصورات درجة رجال الأعمال للمسافرين الوحيدين، الذين يفضلون خصوصيتهم. لكن، مع إقبال مزيد من المسافرين الذاهبين في رحلات للاستجمام والسياحة على السفر على متن درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، باتت التصاميم القديمة لمقصورات درجة رجال الأعمال معيقة للأحاديث ما بين المسافرين.

ولهذا الغرض، طبّقت الخطوط القطرية تصميماً لمقاعد درجة رجال الأعمال يسمح بالجلوس الجماعي لأربعة أشخاص. وعن طريق بعض الألواح القابلة للحركة، يمكن الفصل ما بين الركاب ليحطوا أنفسهم بالخصوصية التامة. وسيبدأ تطبيق هذا التصميم ابتداء من شهر يونيو/حزيران القادم.

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"أيرباص"

وتبحث شركة "أيرباص" الفرنسية المصنّعة للطائرات عن سبل لجعل السفر تجربة أكثر متعة، عن طريق تقديم مقترح لطائرة يمكن تعديل كل كبينة فيها على حدة. وتتضمن التعديلات المقترحة مناطق "سبا" وكبسولات مخصصة للنوم ومقاهٍ واستوديوهات للرياضة ومساحات للعمل المشترك. ومن المتوقع أن تتطبق هذه الفكرة في غضون بضع سنوات.

ومع هذا المقترح لـ "أيرباص،" ستتمكن شركات الطيران من تعديل طائراتها حتى ما بين الرحلات، وبدون الحاجة إلى تغيير طائراتها بالكامل. وعلى سبيل المثال، في رحلة مسائية يمكن تبديل كبينة المقاعد بكبينة ملئة بمساحات النوم أو الاستلقاء، ولدى وصول الطائرة وانطلاقها في رحة نهارية، تُضاف كبينة ذات مساحات للعمل والجلوس.

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طيران الإمارات

ويخطط طيران الإمارات أن يطلق صالة "A380 Onboard Lounge" الشهيرة لكن بحلة جديدة أكثر اتّساعاً وبمقاعد أكثر، ما يعطي إنطباعاً بأن المسافرين في نادي حصري، ويقضون أوقاتاً ممتعة وهم في الأجواء.