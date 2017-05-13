نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم أن هذه الفاكهة قد شهدت الكثير من الظلم والكره حول العالم، بسبب رائحتها أو طعمها أو الإثنين، إلا أن "دوريان" تعتبر من أبرز صادرات ماليزيا، جربت CNN طعم هذه الفاكهة وإليكم النتيجة.
"ملكة الفواكه".. هل يمكنكم تحمل طعم ورائحة "دوريان"؟
ملكة الفواكه.. هل يمكنكم تحمل طعمها ورائحتها؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و36 دقيقة.
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زراعة ماليزيا للأنواع المختلفة من هذه الفاكهة تمنحها موقعاً مميزاً بين منافسيها
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