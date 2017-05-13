نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم أن هذه الفاكهة قد شهدت الكثير من الظلم والكره حول العالم، بسبب رائحتها أو طعمها أو الإثنين، إلا أن "دوريان" تعتبر من أبرز صادرات ماليزيا، جربت CNN طعم هذه الفاكهة وإليكم النتيجة.