بتقنية 360 درجة.. شاهد طقوس دراويش الصوفية بتركيا

اسطنبول، تركيا (CNN)-- جلابيب بيضاء، والتفاف لا نهاية له. هذا كل ما يعرفه الواحد منا عن دراويش الصوفية. لكن في هذا الفيديو نستكشف معكم الرموز العميقة التي تتخلل طقوسهم، وسبب اعتقادهم بأن الدوران يمكن أن يجعلهم يتواصلون مع الرب.