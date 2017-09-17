بتقنية 360 درجة.. شاهد طقوس دراويش الصوفية بتركيا

بتقنية 360 درجة.. شاهد طقوس دراويش الصوفية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و52 دقيقة.
تركياالإسلامأديانعادات وتقاليد
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اسطنبول، تركيا (CNN)-- جلابيب بيضاء، والتفاف لا نهاية له. هذا كل ما يعرفه الواحد منا عن دراويش الصوفية. لكن في هذا الفيديو نستكشف معكم الرموز العميقة التي تتخلل طقوسهم، وسبب اعتقادهم بأن الدوران يمكن أن يجعلهم يتواصلون مع الرب.

تركياالإسلامأديانعادات وتقاليد
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