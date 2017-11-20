لماذا يتوجب عليك زيارة العاصمة البلغارية صوفيا؟

لماذا يتوجب عليك زيارة العاصمة البلغارية؟

سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 10:22 (GMT +0400).
بلغارياآثارمغامراتغذاء
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تعد العاصمة البلغارية صوفيا نقطة ثقافية مضيئة، وتضم حدائق كبيرة والكثير من المعالم التاريخية.

بلغارياآثارمغامراتغذاء