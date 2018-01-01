دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل بدأت بالتخطيط لرحلاتك السياحية للعام 2018 بعد؟ إذا كنت على وشك ذلك، فننصحك بالابتعاد عن الوجهات التي سبق وأن زرتها في الأعوام الماضية، وعيش مغامرات جديدة في بلدان قد لم تكن تعرف ما تخبئ لك من كنوز مكنونة!

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وقد قمنا بانتقاء بعض أفضل الوجهات السياحية الجديدة للعام 2018، التي ستستمتع فيها برحلة من العمر.

ويمكنك التعرف على بعضها، فيما يلي:

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1. مالطا

تقع جزيرة مالطا بين إيطاليا وتونس، وتجمع بين ثقافات متعددة، لتعكس تأثرها بالشرق الأوسط واليونان معاً. كما سميت عاصمتها فاليتا مؤخراً عاصمة أوروبا للثقافة لعام 2018.

2. صربيا

رغم أنها لا تعتبر من بين بلدان يوغوسلافيا السابقة الأكثر زيارة، إلّا أن صربيا بدأت مؤخراً بوضع بصمتها على خريطة السياحة، بفضل طبيعتها الخلّابة، وغاباتها الغزيرة والكثيرة.

3. جزر الرأس الأخضر

تقع جزر الرأس الأخضر قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، وتشتهر بموسيقاها، وثقافتها، وشواطئها الرائعة، كما تضم العديد من المواقع التاريخية التي يمكن استكشافها، بما فيها موقع "سيدادي فيلها" المدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وهو موقع برتغالي يعود إلى القرن الخامس عشر.

4. حديقة بوتم ساكور الوطنية في كمبوديا

تعتبر أكبر حديقة وطنية في كمبوديا موطناً لأنظمة بيئية متنوعة، من الغابات الكثيفة إلى الأراضي الخضراء الكثيرة والسواحل الخلّابة.

5. بانف في كندا

تعتبر بانف، الواقعة في ألبرتا بجبال الروكي الكندية، أقدم حديقة وطنية في البلاد. وتوفر نشاطات ورياضات شتوية عديدة مثل التزلج على الجليد، ومراقبة الأضواء الشمالية.

6. ناغانو في اليابان

من نودلز السوبا إلى الينابيع الساخنة، تعتبر ناغانو وجهة شتوية مثالية لمحبي البرد. وقد بدأت المدينة بالظهور كوجهة سياحية مؤخراً، رغم استضافتها للأولمبياد الشتوي في العام 1988.

7. الصويرة في المغرب

تشتهر الصويرة، والتي تقع على الميناء القديم وتطل على الساحل الأطلسي، برياحها البحرية التي تجعلها وجهة مثالية للتزلج على الأمواج.

8. رواندا

باتت تبتعد رواندا عن ماضيها المضطرب، لتبدأ بالظهور على الخريطة السياحية بفضل مناظرها الطبيعية البركانية المذهلة، وحياتها البرية وحدائقها الوطنية.

9. بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية

رغم أن كوريا الجنوبية ليس لديها سمعة عالمية كوجهة تزلج حتى الآن، إلّا أن ذلك قد يتغير قريباً، مع استعدادها لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستعقد في المنطقة الجبلية الكورية الجنوبية، بيونغ شانغ، في العام 2018.