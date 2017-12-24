دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يمض على افتتاح فندق ومنتجع بولغاري دبي سوى عدة أسابيع.. ولكن، لم يمنعه "عمره الصغير جداً" من أن يترأس قائمة أفضل الفنادق الفاخرة حول العالم لعام 2017!

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وقد جاء المنتجع الفاخر، والذي يقع على جزيرة خليج جميرا الاصطناعية، في المركز الأول على القائمة السنوية لشركة تصنيفات السفر الفاخرة "لكجوري ترافل إنتيليجينس،" لينافس العديد من الفنادق الفاخرة والعريقة، أمثال، فندق نيد في لندن، وفندق دو كريون في باريس.

وصممت المجمع الفاخر، الذي وصف على أنه "واحة حضرية،" شركة العمارة الإيطالية الرائدة أنطونيو سيتريو باتريشيا فييل، على مساحة بلغت 158 ألف متر مربع.

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ورغم أن فندق العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة جاء في أعلى القائمة، إلّا أن التصنيف تضمن العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة الأخرى أيضاً، تتعرفوا إليها في معرض الصور أعلاه: