دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أيام قليلة من استقبال العام 2018، بدأت تظهر قوائم أفضل المطاعم، والوجهات السياحية، والفنادق الفاخرة. ولا شك، بأن إجراءات اتخاذ قرارات رحلتك المقبلة بات شيء سهل جداً الآن!

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من أجنحة للفنادق على قمم جبال ثلجية شاهقة، إلى أخرى تختبئ في جزر نائية بعيدة، تتمتع فنادق العام 2018 الجديدة بخدمات ومشاهد طبيعية ترضي جميع الأذواق المختلفة.

تعرّفوا إلى أفضل الفنادق الجديدة في العام 2018، في معرض الصور أعلاه:

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