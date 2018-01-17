فيلمان سينمائيان يُتوجان إنهاء الحظر على دور السينما في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عشاق هوليوود في المملكة العربية السعودية، يستعدون للاستمتاع بلذة مشاهدة الأفلام السينمائية.

فمهرجان السينما في مدينة جدة السعودية يقدم الفرصة لرواد السينما لمشاهدة فيلمين هما "The Emoji Movie" و"Captain Underpants."

ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه، منذ أن أعلنت الحكومة العام الماضي، أنها ستُنهي الحظر على دور السينما الذي استمر لـ35 عاماً.

الأفلام المعروضة مثّلت خيارات آمنة في بلد متحفظ يخفف تدريجيا القيود الاجتماعية والثقافية، في محاولة للعودة إلى ما وصفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ"الإسلام الأكثر اعتدالاً".

ويتخيّل فيلم "The Emoji Movie" الحياة السرية للرسوم التعبيرية، فيما يحكي فيلم "Captain Underpants" قصة كوميدية لتلميذين يمارسان التنويم المغناطيسي على مديرهما.

وقال المخرج السينمائي السعودي ورئيس المهرجان والمدير التنفيذي لـ"سينما 70"، ممدوح سالم: "قررنا عرض أفلام الأنيميشن بحيث تكون مناسبة للعائلات،" مضيفاً: "هناك أيضاً قبول لمثل هذه الأفلام كأول العروض التي تُقدم منذ قرار السماح بدور السينما".

ويُقام المهرجان في مسرح مؤقت في المجتمع الثقافي والفني بالمدينة. وتستوعب القاعة 130 شخصاً حيث يمكن للرجال والنساء والأطفال الجلوس معاً في مشهد لم يكن معتادا قبل عامين ولكنه بات مقبولا أكثر خلال الأشهر الماضية.

وأوضح سالم أن "العديد من بطاقات العروض قد بيعت، إذ يضيف الأشخاص أسمائهم إلى قائمة الانتظار،" مشيراً إلى أن "المجتمع سعيد لدرجة أن البعض قد شاهد الأفلام سابقاً خارج المملكة العربية السعودية، ولكنهم يريدون عيش التجربة برفقة أسرهم داخل المملكة"، مضيفاً: "يُوجد فشار وسجادة حمراء، وحاولنا حقاً خلق تجربة سينمائية كاملة للحضور."

وأعلنت السعودية العام الماضي أن دور السينما التجارية ستحصل على تراخيص، مع توقعات أولية بأن تفتح أوائل دور السينما أبوابها في آذار/مارس المقبل.

ورغم حظر دور السينما الذي طال فرضه، إلا أن مهرجانات سينمائية مماثلة نُظمت سابقاً ولكن من دون دعم صريح من الحكومة.

وأشار سالم إلى أن "ما يجعل هذا المهرجان مختلفاً هو أننا نحظى بدعم رسمي من الهيئة العامة للترفيه،" مضيفا: "في الماضي، عرضنا الأفلام كشركة مستقلة، وكان العمل يتم بشكل خاص."

ويُذكر، أن سالم شارك في تنظيم مهرجان جدة السينمائي في العام 2006، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن هذا الحدث تكرر بين العامين 2007 و2008، ولكنه توقف في العام التالي رداً على أمر حكومي.

وأسس سالم "سينما 70" العام الماضي بعد أن أعلنت الحكومة رؤية 2030، وهي خطة لتنويع الاقتصاد على مدى العقد المقبل.

وهناك حالياً عدد قليل من مناطق الجذب الترفيهية، إذ يزور العديد من السعوديين الدول المجاورة لإمضاء العطلات وأوقات الفراغ. ولكن الحكومة تسعى إلى جذب عدداً أكبر منهم لإنفاق الأموال في المملكة، آملة بأن يسمح افتتاح دور السينما التجارية بتحفيز النمو الاقتصادي والتنويع، وخلق فرص العمل، وتوفير خيارات ترفيهية أكبر للسعوديين.