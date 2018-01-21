دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليس غريباً أن يفتتح فندقاً جديداً كل يوم في آسيا، فالقارة الأكبر بالعالم ما زالت تستقبل أعداداً هائلة من السياح سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر في العقد المقبل.

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وكانت قد ارتفعت السياحة في آسيا خلال العام 2016، بنسبة 9 في المائة، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بحلول العام 2030، لتستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 353 مليون سائح سنوياً، بحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ولذا، تعمل الشركات المطورة للفنادق بجهد على تصميم عدة أماكن لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياح، من خلال بدء مشاريع في عدة مناطق مختلفة وجديدة، وتحفيز السياحة عبر القارة ومناطقها "المكنونة" الخلّابة.

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من منتجع صحي في قرية باليابان، إلى منتجع هادئ ورومانسي في جزر المالديف، تعرّفوا إلى أفخم الفنادق المرتقبة في آسيا للعام 2018، في معرض الصور أعلاه: