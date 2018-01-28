بوزن 83 طناً.. تمثال رمسيس الثاني يُنقل إلى المتحف المصري الكبير

تمثال رمسيس الثاني يُنقل للمتحف المصري الكبير

من الشرق
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
مصرثقافةآثارمن قلب الشرق الأوسط
1:45

اشتهر رمسيس الثاني بغزو مساحات كبيرة من النوبة، السودان وسوريا حالياً، وتشييد المباني الضخمة.

(CNN)-- تمثال رمسيس الثاني الذي يزن 83 طناً يعتبر أحد أعظم حكام مصر القديمة، وقد نُقل إلى منزل جديد. فتمثال الغرانيت الذي يعود إلى 3200 عام، نُقل مسافة 400 متر، في قفص خاص إلى المتحف المصري الكبير.

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