اكتشاف قبر لكاهنة فرعونية.. عمره 4400 عام!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اكتشف علماء آثار مصريون قبراً عمره 4400 عام لكاهنة بالقرب من الأهرامات الموجودة في الجيزة، خارج القاهرة، وفقاً لرويترز. وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الآثار المصري، خالد العناني، إن القبر يعود لمسؤولة كبيرة اسمها حتبت، كانت تعيش في العام 2400 قبل الميلاد، وكانت تتمتع بعلاقة قوية مع القصر الملكي.

القبر محافظ عليه بشكل جيد ومغطى برسومات لحتبت أثناء الصيد البري وصيد الأسماك واستقبال القرابين.