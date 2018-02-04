أفضل الأماكن للاستمتاع بالطبيعة بهونغ كونغ

أفضل الأماكن للاستمتاع بالطبيعة بهونغ كونغ

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
هونغ كونغرحلات
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تنزه في المدينة العالمية بآسيا!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعيداً عن ناطحات السحاب في هونغ كونغ، يوجد عالم آخر… عالم تميزه الجبال الخضراء والحدائق الريفية وقرى صيد الأسماك.

هونغ كونغرحلات