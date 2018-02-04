نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعيداً عن ناطحات السحاب في هونغ كونغ، يوجد عالم آخر… عالم تميزه الجبال الخضراء والحدائق الريفية وقرى صيد الأسماك.
أفضل الأماكن للاستمتاع بالطبيعة بهونغ كونغ
أفضل الأماكن للاستمتاع بالطبيعة بهونغ كونغ
سياحة وسفر
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