رقص "عروس" في القرية التراثية بجازان يثير ضجة واسعة بالسعودية.. و "السياحة" تعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد ساعات على الضجة الواسعة التي أثارها احتفال عروسين بزفافهما في كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية، انشغل السعوديون بفيديو آخر لزفة عروس في مهرجان القرية التراثية بجازان.

فقد ظهر بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة تمثل دور عروس، وهي ترقص وسط فرقة فنية خلال فعاليات القرية التراثية على كورنيش جازان، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المغردين حيث رأى البعض الأمر عادياً فيما قال آخرون إنه مخالف للعادات والتقاليد في المملكة.

من جهته، قال رستم الكبيسي، مدير عام فرع هيئة السياحة بجازان، إن الفقرة التي ظهرت فيها الفتاة مخالفة وغير مدرجة بالبرنامج، مشيراً الى توقيف المتعهد الذي نظمها عن ممارسة نشاطه داخل القرية التراثية.

وأضاف خلال مداخلة ضمن برنامج "ياهلا" على روتانا خليجية، أن عمر الفتاة التي تظهر بالمقطع 11 عاماً فقط، لكنها تظهر بعمر أكبر من عمرها الحقيقي، على حد وصفه، مستهجناً إقامة هذه الفقرة.

يذكر أن أمير منطقة جازان كان قد قد وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والتحقق من كافة ملابساتها، متوقعاً صدور تصريح حول المووضع في وقت قريب.