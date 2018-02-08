جولة سريعة في أقدم أسواق طوكيو

طوكيو، اليابان (CNN)— يكتظ سوق آميا يوكوتشو التاريخي في طوكيو بمئات المتاجر والمطاعم، إذ يضم السوق الشهير قرابة 500 محل تجاري تبيع مختلف البضائع.
ويبدو أن للطعام نكهة خاصة في الهواء الطلق، فبمجرد التجول في السوق يدرك الزائر أن التجربة مختلفة هنا، فالمطاعم اليابانية التي تنتشر في شوارع السوق تقدم أشهى الأطباق بنكهة خاصة.
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