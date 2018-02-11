جولة سريعة في أحد أفضل شواطئ المكسيك

1:31

بلايا ديل كارمن هي واحدة من أشهر المدن السياحية في المكسيك، ويعتبر شاطئ ماياكوبا واحدا من أفضل الشواطئ في المنطقة، وهي موطن لكثير من الأطعمة والرياضات المائية ومثالية جدا للاسترخاء، وواحدة من الوجهات التي يجب زيارتها في المكسيك.