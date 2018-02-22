دبي تستعد لكشف النموذج الأولي لتصميم هايبرلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطر الطاير، أن الهيئة ستكشف النقاب خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، عن النموذج الأولي لتصميم الهايبرلوب الذي يُعرض للمرة الأولى في العالم، بالتعاون مع شركة "فيرجن هايبرلوب ون."

وقال الطاير إن إطلاق هذه المبادرات "يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة في بيئة دبي المناخية، وذلك ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25 في المائة من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي."

وأضاف الطائر أن "مبادرة الهايبرلوب تُعد ضمن مبادرات الهيئة في إطار برنامج مسرعات دبي المستقبل، حيث قطعت الهيئة مع شركة فيرجن هايبرلوب ون، شوطاً كبيراً في دراسة جدوى المشروع من الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية، وتحديد الخطوط التي يمكن لتقنية الهايبرلوب أن تعمل عليها، وصولاً إلى تصميم النموذج الأولي للهايبرلوب الذي يعرض للمرة الأولى في العالم، وتتميز تشطيباته الداخلية بالفخامة والرفاهية، وجرى تزويده بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، كما زود بمقاعد من الجلد، وتستخدم تكنولوجيا الهايبرلوب نظام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع نقل الركاب والبضائع، وذلك من خلال أنبوب فارغ من الهواء، وصُمم النظام بحيث يساعد على رفع المركبة عن المسار بشكل بسيط داخل الأنبوب وتحركها بسرعة تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة، حيث يمكن للهايبرلوب قطع مسافة بين دبي وأبوظبي في 12 دقيقة، ويمكنه نقل 10000 راكب كل ساعة في الاتجاهين."

وأكد الطاير أن تكنولوجيا الهايبرلوب ستؤثر عند تطبيقها مستقبلاً في جانب تخطيط المدن وتوفير مساحات المواقف، حيث ستتغير خريطة انتقال الركاب بين الوجهات المختلفة داخل المدينة، وكذلك بين المراكز اللوجستية كالمطارات والموانئ، كما أنها ستغير منظومات الشحن.

وقال الرئيس التنفيذي لفيرجن هايبرلوب وان روب لويد: "نحن سعداء بالكشف عن النموذج الأولي لتصميم الهايبرلوب والتقنية الجديدة مع الهيئة،" مضيفاً: "سيكون تركيزنا في العام 2018 على استمرار التعاون عن كثب مع هيئة الطرق والمواصلات لنخطو خطوات متقدمة إلى المرحلة القادمة من المشروع، ويتجلّى هدفنا كذلك في استكشاف شبكة أوسع للهايبرلوب في دولة الإمارات العربية المتحدة."